Іспанія

Гравець виступав у складі іспанського гранду.

Тьяго Алькантара може повернутися до складу Барселони - повідомляє ресурс 90min.

Півзахисник є одним із варіантів на заміну Гаві, що отримав пошкодження в матчі збірної Іспанії проти Грузії у кваліфікації Євро-2024.

Тьяго не завжди демонструє свій оптимальний футбол в Ліверпулі, цієї кампанії він провів 28 матчів та віддав 1 асист.

У складі Барселони під керівництвом Хосепа Гвардіоли він провів 100 поєдинків та зробив 11+20. Виграв Лігу чемпіонів УЄФА.