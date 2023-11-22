Італія

Гравець наразі не вирішив ситуацію зі своєю угодою.

Адрієн Рабьо прокоментував можливе продовження контракту із Ювентусом та виступи у команді - повідомляє ресурс Calciomercato Com.

"Я зустрічався з Аллегрі за сезон до приходу в Ювентус, і саме він хотів, щоб я був тут, але коли я підписав контракт, він одразу пішов.

Коли ми знову зустрілися, одразу виникла хімія. Я приїхав після шести місяців без стабільної гри, мене критикували, і мені досі потрібно було адаптуватися, але я дуже виріс.

Ми багато страждали від того, що відбувається поза полем. Ось чому ми хочемо виграти і продемонструвати, що ми — Ювентус. Є ентузіазм, менше досвіду, але більше енергії.

Продовження контракту із Ювентусом? Ми поговоримо про це пізніше.

Якби мені довелося вибирати між Лігою чемпіонів, чемпіонатом світу та чемпіонатом Європи, я б вибрав Лігу чемпіонів, тому що я вважаю, що це змагання, яке найважче виграти".

Нинішня угода Адрієна завершується наступного літа.