Іспанія

Колишній наставник "гірників" розглядається на заміну Карло Анчелотті.

Головний тренер Брайтона Роберто Де Дзербі є одним із кандидатів на зміну Карло Анчелотті, якщо останній захоче покинути мадридський клуб. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "вершкових" вже контактувало з італійським фахівцем, якого вони бачать на посаді наставника мадридського клубу, якщо Анчелотті очолить збірну Бразилії після завершення цього сезону.

Наголошується, що мадридський клуб дуже високо цінує те, що колишній наставник донецького Шахтаря чудово працює з молодими гравцями.

Після 13 турів Реал посідає друге місце у Ла Лізі, відстаючи від Жирони на два очки. Також мадридський клуб вже оформив путівку до плей-оф Ліги чемпіонів.

Брайтон, у свою чергу, займає восьме місце в АПЛ, набравши 19 очок після 12 ігор.