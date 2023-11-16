Україна

Українець пригадав період роботи з італійцем.

Атакувальний півзахисник Шахтаря Георгій Судаков згадав про роботу під керівництвом колишнього головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі.

"Дуже хороший тренер, з ним було приємно працювати. Він креативний і має багато ідей. Він змінив наш стиль гри, і ми називали його маленьким генієм.

Але він показав, що він – великий геній. За час його роботи отримав багато знань щодо того, як рухатися на полі та контролювати м’яч", – сказав Судаков у інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Раніше Кевін-Прінс Боатенг порівняв Де Дзербі та Гвардіолу.