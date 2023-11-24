Футболіст отримав травму.
МАРК-АНДРЕ ТЕР ШТЕГЕН, GETTY IMAGES
24 листопада 2023, 13:00
Кіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить наступний матч Ла Ліги.
Голкіпер достроково залишив розташування збірної Німеччини через біль у спині, через що пропустить матч 14-го туру Ла Ліги, пише Diario Sport.
25 листопада Барселона на виїзді зіграє з Райо Вальєкано.
Якщо голкіпер не буде готовий вийти на поле, місце у воротах "блаугранас" займе Іньякі Пенья.
Цього сезону, Тер Штеген зіграв за Барсу 17 матчів, пропустив 15 м'ячів та 8 разів відстояв "на нуль".