Іспанія

Футболіст отримав травму.

Кіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген пропустить наступний матч Ла Ліги.

Голкіпер достроково залишив розташування збірної Німеччини через біль у спині, через що пропустить матч 14-го туру Ла Ліги, пише Diario Sport.

25 листопада Барселона на виїзді зіграє з Райо Вальєкано.

Якщо голкіпер не буде готовий вийти на поле, місце у воротах "блаугранас" займе Іньякі Пенья.

Цього сезону, Тер Штеген зіграв за Барсу 17 матчів, пропустив 15 м'ячів та 8 разів відстояв "на нуль".