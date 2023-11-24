Англія

Михайлу це не дуже сподобається.

Екснаставник Тоттенгема та низки англійських клубів Гаррі Реднапп вважає, що Челсі переплатив за Михайла Мудрика. 76-річний фахівець часто обговорює сучасний футбол із колишнім гравцем та тренером Френком Лемпардом. Зокрема, між англійцями відбулась розмова і про Мудрика, в якій Гаррі розкритикував гру Михайла.

"Лемпард сказав мені, що Михайло є дуже швидким футболістом. Він наче блискавка. Це справді так. Але проблема в тому, що Мудрик не розуміє гру. Ця якість не входить до списку його футбольних навичок. І я не розумію, навіщо платити такі гроші за виконавця, який не розуміє гру. Він має розуміти абсолютно все", — розповів Гаррі Реднапп.

Тим часом гендиректор Шахтаря Сергій Палкін вважає, що Мудрик додає з кожним місяцем.