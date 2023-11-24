Україна

Рух хоче взяти три очки в матчі з киянами.

Захисник Руху Віталій Роман розповів про підготовку до матчу УПЛ із Динамо.

"Для нас кожен матч – важливий. Не важливо, чи граємо ми проти Динамо, чи проти іншого суперника – за перемогу дають три очка і ми у кожній грі боремось за цей результат. Зараз команда із позитивним настроєм та хорошими емоціями готується до матчу у Києві", — сказав захисник.

Матч Динамо – Рух відбудеться 26 листопада, початок — о 15:00.

Раніше тренер львів'ян Віталій Пономарьов прокоментував майбутній матч 15 туру української Прем'єр-ліги проти київського Динамо.