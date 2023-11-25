Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 14-го туру Прімери, який пройде 25 листопада та розпочнеться о 15:00.

У черговому турі іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Райо Вальєкано та Барселона. Протистояння повинно бути дуже захопливим.

РАЙО ВАЛЬЄКАНО — БАРСЕЛОНА

СУБОТА, 25 ЛИСТОПАДА, 15:00. ЕСТАДІО ДЕ ВАЛЬЄКАС, МАДРИД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХОСЕ МУНУЕРА. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO.

Райо Вальєкано виступає зі змішаними результатами в цьому сезоні, в результаті чого вони перебувають в середині турнірної таблиці. У попередніх п'яти матчах чемпіонату симпатична команда виграла лише раз, зазнала однієї поразки та тричі зіграла внічию. Наразі вони вже місяць не виграють у Ла Лізі – 22 жовтня перемогли Лас-Пальмас з рахунком 1:0.

Барселона наразі лише третя у турнірній таблиці іспанського чемпіонату. Колектив Хаві випереджають Реал та Жирона. До міжнародної паузи команда здобула дві перемоги у першості. Спочатку на виїзді переграла Реал Сосьєдад з рахунком 1:0, а потім вдома Алавес 2:1. Ці матчі розділила несподівана поразка від донецького Шахтаря з рахунком 0:1 у Лізі чемпіонів.

Матч із баскським клубом приніс дубль Роберта Левандовські, який забиває після невеликої безгольової паузи. Проблема полягає в тому, що Марк-Андре тер Штеген не зможе прийняти участь у поєдинку.

Це може здатися досить несподіваною новиною, але Барселона не виграла жодної з попередніх чотирьох ігор чемпіонату проти Райо. За цей час опонент здобув дві перемоги, а два матчі завершилися поділом пунктів. Райо тріумфував, зокрема, в зустрічі цих команд, яка відбулася 26 квітня. Тоді господарі виграли з рахунком 2:1. До цього моменту Барселона мала повну кількість залікових балів в березні 2019 року.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Райо Вальєкано: Дімітрієвські — Раціу, Мумін, Лежен, Еспіно — Сісс, Валентін — Паласон, Нтека, де Фрутос — де Томас

Барселона: Пенья — Канселу, Кунде, Мартінес, Бальде — Лопес, Гюндоган, Педрі — Ямаль, Левандовські, Феліш

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