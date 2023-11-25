Іспанія

Український форвард вийшов на поле на останніх хвилинах зустрічі.

У матчі 14 туру іспанської Ла Ліги Валенсія на своєму полі поділила очки із Сельтою. Матч закінчився із рахунком 0:0.

Загалом це була досить рівна гра, але варто визнати, що моментів у гостей було більше. Однак, незважаючи на це, обидві команди так і не змогли розпечатати ворота один одного.

Український форвард Роман Яремчук з'явився на полі на 84 хвилині і за дві хвилини міг заробити пенальті, але трохи не пощастило.

Після 14 ігор Валенсія набрала 19 очок і посідає дев'яте місце у Ла Лізі, а у Сельти вісім балів та 18 рядок у зоні вильоту.

Валенсія — Сельта 0:0

Валенсія: Мамардашвілі — Гайя (Гасеровскі, 46), Пауліста, Москера, Коррейя — Канос (Амалла, 64), Герра, Пепелу, Ф. Перес (Гільямон, 84) — Дуро (Яремчук, 84), Лопес (Фулькьє, 90+2).

Сельта: Гуайта — Санчес, Нуньєс, Старфельт, Васкес (К. Перес, 67) — Бамба (Серві, 67), Белтран, Де Ла Торе, Мінгеса (Сведберг, 84) — Ларсен (Доувікас, 67), Аспас (Дотор, 84).

Попередження: Амалла, Пепелу — Серві, Нуньєс.