Іспанія

Український форвард може переїхати до Італії.

Нападник Валенсії Роман Яремчук може достроково залишити іспанський клуб, незважаючи на контракт до кінця сезону. Про це повідомляє Voetbal Nieuws.

За інформацією джерела, керівництво клубу має намір перервати орендну угоду щодо 27-річного українця, контракт якого належить Брюгге.

Також наголошується, що у послугах Яремчука зацікавлена Болонья, яка шукає конкурента для основного форварда Джошуа Зіркзе.

Крім українця, італійський клуб розглядає ще кількох футболістів, серед яких партнер Романа — Уго Дуро.

Нагадаємо, сьогодні з'явилася інформація, що Яремчук не може адаптуватись у Валенсії, проте сам українець це спростовує.

У нинішній кампанії Яремчук провів вісім поєдинків, у яких відіграв на полі 254 хвилини.