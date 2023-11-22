Іспанія

Емоційна відповідь українського форварда у відповідь іспанським журналістам.

Нападник збірної України та Валенсії Роман Яремчук емоційно відреагував на інсайд Marca.

Раніше іспанська газета розповіла про те, що у 27-річного українця проблеми з адаптацією в іспанському клубі і що йому складно порозумітися з латиноамериканськими гравцями.

У коментарях в Instagram українець спочатку відповів журналістам іспанської газети, написавши: "Що ви пишите за дурниці?", на що отримав відповідь від фаната: "Ти хочеш сказати, що адаптувався?".

Яремчук не залишився без відповіді та написав: "Якщо я граю погано, це не значить, що в мене проблеми в колективі, ніколи таких не було… Вже просто напишіть Яремчук – дно. На жаль, це все, що ви можете зробити!".

Після цього українець додав: "Такі люди створюють фейки і складається погане враження про людину".

З літа цього року, коли Яремчук перебрався до Валенсії на правах оренди з Брюгге, він провів вісім матчів, відігравши на полі 254 хвилини.