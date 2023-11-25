Іспанія

Каталонці втратили два очки у виїзному матчі Ла Ліги.

Після міжнародної павзи Барселоні належало зіграти матч Ла Ліги на стадіоні Естадіо де Вальєкас в столиці Іспанії проти Райо, який у минулому турі став жертвою нинішнього лідера чемпіонату Жирони, перервавши свою безпрограшну серію, яка тривала понад двох місяців.

На 39-ій хвилині Унай Лопес вдало зіграв на добиванні та відкрив рахунок у матчі, вразивши ворота Пеньї, який в рамці тимчасово підміняє травмованого Тер Штегена.

Не сказати, що каталонці у другому таймі влаштували навалу на ворота суперника, проте зуміли зрівняти рахунок наприкінці зустрічі. Бальде отримав передачу із глибини та прострелив на Левандовські. Лежен намагався завадити поляку забити, але зрізав м'яч у власні ворота.

Наприкінці матчу каталонці намагались забрати три очки, але перевага не конвертувалась у голи. Підсумкові 1:1 в Мадриді.

Барселона залишається на третьому місці, випереджаючи на три бали Атлетіко. Нагадаємо, що у "матрацників" дві гри в запасі. Райо — восьмий.