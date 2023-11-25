Іспанія

Реакція Хаві на нічию з Райо.

Наставник Барселони Хаві прокоментував нічийний результат в матчі Ла Ліги з Райо Вальєкано (1:1).

"Було два різні тайми. У першому ми домінували, але не були агресивними. У другому таймі ми домінували та створювали моменти. Ми маємо виграти ці ігри.

Треба займатися самокритикою та багато покращувати. Ми знову пропустили непотрібний з нашого боку гол, але я вважаю, що Іньякі Пенья провів дуже солідну гру. Френкі де Йонг теж був дуже гарний, відігравши 90 хвилин.

Критика – це нормально, і це розумію. У нас є час для вдосконалення та самокритики. Тоді ви скажете, що шукаю виправдання. Але це чистий пенальті. Нам не щастить із суддівськими рішеннями. Це не виправдання, але це чистий пенальті", - цитує Хаві AS.