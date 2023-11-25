Україна

Наставник закарпатської команди поділився своїми думками після гри з Кривбасом.

Головний тренер Миная Желько Любенович прокоментував поразку своєї команди у матчі УПЛ проти Кривбасу (0:1).

"Вітаю Кривбас з перемогою. Дуже важкий матч. Ми погано розпочали, здалось, що хлопці ніби боялись суперника і лише через хвилин 15 від стартового свистка почали показувати футбол, який ми вимагаємо. Моментів було не багато, але це були непогані можливості для гола. Я подякував підопічним за гру. Впевнений, що у нас все ще попереду.

Те, що я бачу – не скажу, що це настільки слабкіший чемпіонат, ніж був у кращі роки. Сьогодні були швидкості, боротьба, достатньо на високому рівні все. Багато молодих футболістів, але це нормально. Ситуація зараз вимагає цього. Думаю, що у чемпіонату України є майбутнє.

Тисне на хлопців те, що ми не забиваємо вже вісім матчів. Здавалось, що сьогодні доклали багато зусиль для того, щоб змінити це, але все одно не вдалось відзначитись. Я в, першу чергу, на тренуваннях зробив наголос на емоційному стані команди. Тому що хлопці були пригнічені минулими результатами. Будемо працювати й над голами, й над перемогами", - наводить слова Любеновича прес-служба клубу.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Минай – Кривбас.