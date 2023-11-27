Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 14-го туру Прімери, який пройде 27 листопада та розпочнеться о 22:00.

У заключному матчі туру між собою зіграють Жирона та Атлетік.

Жирона — Атлетік

Понеділок, 27 листопада, стадіон Монтіліві, Жирона. Абритр зустрічі — Маріо Мелеро Лопес

Пряма трансляція на медіа-сервісі MEGOGO.

Команда Мічела продовжує творити історію. Особливо приємно, що українські легіонери Віктор Циганков та Артем Довбик відіграють ключову роль у успіхах команди. Артем став головним відкриттям старту сезону та його неймовірна ефективність викликає захоплення іспанської преси. Він навіть потрапив у шорт-лист претендентів на найкращого гравця Ла Ліги у листопаді.

Результати Жирони вражають. Наприкінці вересня команда зазнала поразки з рахунком 0:3 від Реала на своєму полі, поступившись першістю. Наразі "рохібланкос" мають нову серію із шести перемог — п'ять у чемпіонаті та одну в Кубку Короля.

Щодо Атлетіка, то колективу Ернесто Вальведе не вистачає стабільності. Примітно, що у листопаді Атлетік винятково перемагав на цьому етапі.

За версією букмекерів, Жирона – фаворит майбутньої гри: перемога господарів оцінюється коефіцієнтом 2.31, а перемога гостей – 3.05. Якщо буде нічия, на таку подію пропонується показник 3.75.

Орієнтовні склади

Жирона: Гассаніга – Арнау, Ерік Гарсія, Блінд, Гутьєррес – Мартін, Алейкс Гарсія, Еррера – Циганков, Довбик, Савіо.

Атлетік: Сімон – Де Маркос, Вівіан, Паредес, Гарсія де Альбені – Руїс де Галаррета, Весга – Іньякі Вільямс, Сансет, Ніко Вільямс – Гурусета.

Очні зустрічі

Поточна форма