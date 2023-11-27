Іспанія

31-річний іспанець не з'являвся на полі із середини жовтня.

Півзахисник Барселони Серхі Роберто відновився після травми, повідомляє прес-служба "блаугранас".

31-річний іспанець травмувався в середині жовтня, коли пошкодив камбаловидний м'яз правої ноги.

Тим не менш, футболіст залікував травму і вже тренується в загальній групі без обмежень.

Нинішнього сезону Роберто провів шість поєдинків, у яких забив один гол.

Свій наступний матч Барселона проведе проти Порту у Лізі чемпіонів. Гра відбудеться завтра, 28 листопада, о 22:00 за київським часом.