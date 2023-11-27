Іспанія

У українця пошкодження литкового м'яза.

У рамках чотирнадцятого туру іспанської Ла Ліги Жирона на своєму полі прийме Атлетік.

Поєдинок через травму пропустить Артем Довбик. Офіційний твіттер-аккаунт господарів повідомив, що в українця пошкодження литкового м'яза на лівій нозі.

Наразі терміни відновлення колишнього футболіста Дніпра-1 не називаються.

У поточному сезоні Довбик провів 13 матчів у чемпіонаті Іспанії: на його рахунку 7 голів та 5 асистів.

Матч Жирона — Атлетік розпочнеться о 22:00. Дивіться текстову онлайн-трансляцію на Football.ua.