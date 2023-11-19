Чемпіонат Світу-2022: чемпіонат світу з футболу

Форвард Бразилії прокоментував тривале відновлення партнера по команді.

Листопадова міжнародна павза для збірної Бразилії та мадридського Реала супроводжувалась жаливою новиною — нападник Вінісіус Жуніор отримав травму в програному матчі проти Колумбії (1:2) й відновлюватиметься навіть після завершення календарного 2023 року.

Як наслідок, його обов’язки лідера має на себе перебрати інший представник атаки "бланкос" у розташуванні "пентакампеонів" — Родріго Гоес.

Партнер Вінісіуса втім одразу заявив, що готовий до будь-яких викликів.

"Гра проти Аргентини буде однією з найважливіших для мене за часи виступів у збірній Бразилії.

Ми всі сумуємо через травму Вінісіуса, і, як мені здається, що від мене очікуватимуть більшого через це. Але я готовий до цього виклику", — висловився бразильський виконавець.

На рахунку Родріго в цьому сезоні п’ять голів та чотири гольові передачі в 17 матчах.

Матч Бразилія — Аргентина відбудеться 22 листопада, о 2:30.