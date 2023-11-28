Іспанія

Нова угода з аргентинцем буде розрахована до літа 2028 року.

Захисник Атлетіко Науель Моліна незабаром може підписати новий контракт із мадридським клубом. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, нова угода з 25-річним аргентинцем буде розрахована до літа 2028 року.

Також зазначається, що у новій угоді буде прописано суму відступних у розмірі 70 мільйонів євро.

Керівництво "матрацників" вважає Науеля однією з ключових фігур свого проекту на майбутнє.

Чинний контракт футболіста розрахований до літа 2027 року.

У нинішньому сезоні Моліна провів 14 матчів, у яких забив два м'ячі та віддав три асисти.