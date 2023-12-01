Гравець все ж не планує залишати клуб в якості вільного агента.
Ніко Вільямс, фото Атлетік
01 грудня 2023, 14:23
Лівий вінгер Ніко Вільямс оновив свою угоду з Атлетіком, повідомляє офіційний сайт клубу Ла Ліги.
Раніше контракт 21-річного іспанця втрачав чинність наступного літа, але тепер він розрахований до кінця червня 2027 року.
Своєю грою Вільямс привернув увагу ряду європейських топ-клубів. Сам він нещодавно прокоментував такий інтерес до себе.
У цьому сезоні вінгер вже взяв участь в 11 матчах Атлетіка у Ла Лізі, відзначившись голом і 7 асистами. Портал transfermarkt оцінює його у 40 мільйонів євро.