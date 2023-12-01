Іспанія

Але ми то знаємо, хто насправді найкращий.

Найкращим гравцем листопада у Ла Лізі став нападник мадридського Атлетіко Антуан Грізманн. Про це повідомляє офіційний сайт Ла Ліги.

У листопаді 32-річний француз забив два голи та віддав одну результативну передачу за три гри в чемпіонаті Іспанії. У голосуванні він випередив Артема Довбика (Жирона), Борху Майораля (Гетафе), Анте Будіміра (Осасуна) та Айосе Переса (Бетіс).

Зазначимо, що Артем Довбик у складі Жирони за цей же час забив два голи та віддав три результативні передачі, зігравши у листопаді в Ла Лізі на одну гру менше ніж Грізманн.