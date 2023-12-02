Іспанія

Керманич Валенсії розповів про складнощі адаптації українського форварда.

Український нападник Роман Яремчук улітку цього року перейшов на правах оренди з бельгійського Брюгге до іспанської Валенсії, однак наразі програє конкуренцію в боротьбі за місце в стартовому складі.

Головний тренер "кажанів" Рубен Бараха при цьому не бачить проблеми в цьому явищі для 28-річного виконавця й легко знаходить пояснення такому явищу.

"Роман приїхав у останній день трансферного вікна, майже не тренувавшись до цього із своєю командою під час передсезонної підготовки, тому йому нелегко адаптуватись.

Окрім цього, він викликався до збірної своєї країни й через це тільки зараз починає тренуватись із нами набагато частіше. Ми очікуємо на покращення. Нещодавно він добре показав себе.

У мене є стійке відчуття, що він ставатиме кращим, ростиме і приноситиме нам користь. Уго Дуро забиває голи, і тому мені доводиться вибирати поміж ними двома.

Роман відрізняється від Уго й може дати нам щось інше. Будь-яка конкуренція змусить нас рости як команду", — заявив іспанський фахівець.

Наразі на рахунку Яремчука дев’ять матчів у складі Валенсії (260 хвилин).