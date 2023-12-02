Іспанія

Для 24-річного українця це буде сьомий поєдинок цього сезону.

Сьогодні, 2 грудня, відбудеться матч 15-го туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський Реал прийме Гранаду.

Тренерський штаб "вершкових" на чолі з Карло Анчелотті довірив місце в основному складі українському воротареві Андрію Луніну.

Реал: Лунін — Менді, Алаба, Рюдігер, Карвахаль — Белінгем, Кроос, Вальверде, Браїм Діас — Родріго, Хоселу.

Для 24-річного українця це буде сьомий матч цього сезону. До цього він провів шість ігор, з яких три на нуль за чотирьох пропущених м'ячів.

Нагадаємо, матч Реал — Гранада розпочнеться о 19:30 за київським часом. Слідкувати за основними подіями матчу можна буде на Football.ua.