Іспанія

Серія досягла 24 матчів.

Барселона не програє Атлетіко на своєму полі майже 18 років, повідомляє журналіст Педро Марін.

Згідно зі статистикою, Барселона не програла Атлетіко у 24-му домашньому матчі поспіль (23 на Камп Ноу, 1 на Олімпійському стадіоні).

Матч у рамках Суперкубку Іспанії в 2020 році, в якому каталонці поступилися Атлетіко (2:3), будучи номінальними господарями поля, проходив на нейтральному полі в Саудівській Аравії.

Остання домашня поразка Барселони від Атлетіко сталася 5 лютого 2006 (1:3).

Нагадаємо, що каталонський клуб здолав мадридський завдяки голу від Жоау Феліша.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Барселона — Атлетіко.