Іспанія

Іспанець отримав травму.

Захисник Реала Даніель Карвахаль отримав травму камбалоподібного м'яза лівої ноги, повідомляє офіційний сайт "вершкових". Про строк відновлення не повідомляється.

Тим часом Фабріціо Романо інформує, що оборонець пропустить 3-4 тижні та у 2023 році на поле вже не зіграє. Він може повернутись до Суперкубка Іспанії. Нагадаємо, 10 січня Реал у півфіналі турніру зустрінеться з Атлетіко.

Раніше повідомлялось, що Реал може запропонувати новий контракт Карвахалю.