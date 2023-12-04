Іспанець отримав травму.
ДАНІЕЛЬ КАРВАХАЛЬ, GETTY IMAGES
04 грудня 2023, 15:37
Захисник Реала Даніель Карвахаль отримав травму камбалоподібного м'яза лівої ноги, повідомляє офіційний сайт "вершкових". Про строк відновлення не повідомляється.
Тим часом Фабріціо Романо інформує, що оборонець пропустить 3-4 тижні та у 2023 році на поле вже не зіграє. Він може повернутись до Суперкубка Іспанії. Нагадаємо, 10 січня Реал у півфіналі турніру зустрінеться з Атлетіко.
Раніше повідомлялось, що Реал може запропонувати новий контракт Карвахалю.