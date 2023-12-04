Іспанія

Іспанський фахівець задоволений своєю командою.

Барселона в рамках центрального поєдинку 15-го туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії перемогла на своєму полі Атлетіко Мадрид (1:0). Головний тренер "блаугранас" Хаві висловився з приводу переможної гри. Його слова наводить Marca.

"Барселона грала дуже добре. Нам було складно у другому таймі, але, можливо, ми побачили найкращий, найповноцінніший матч Барси у цьому сезоні.

Я бачив, як Жоау працює, відбирає м'ячі, добре вибирає позицію, взаємодіє із Канселу. Я бачу його щасливим, активним, задоволеним. Я сказав йому зберігати спокій, тому що додаткова мотивація підганяє і є ймовірність перейти межу. Він грав дуже розумно.

Питання підписання Феліша стосується спортивного директора, але ми задоволені, дуже задоволені. Він добре виступає та працює. Нуль проблем у роздягальні, він наш джокер. Радий бачити його у своїй команді", — сказав Хаві.