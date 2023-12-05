Іспанія

Український форвард відзначився у ворота СК Ароса в Кубку Іспанії.

У рамках 1/32 фіналу Кубка Іспанії Валенсія вирушила в гості до СК Арока, яка виступає в Терсера КІФФ (п'ятий дивізіон країни).

Рахунок у цьому протистоянні на користь "кажанів" було відкрито вже на восьмій хвилині зустрічі, а його автором став український форвард Роман Яремчук.

Для 28-річного нападника цей гол став дебютним у складі Валенсії. У минулих десяти матчах він результативними діями не відзначався.

ВІДЕО ДЕБЮТНОГО ГОЛА РОМАНА ЯРЕМЧУКА ЗА ВАЛЕНСІЮ: