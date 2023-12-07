Український вінгер розпочне кубкову зустріч із лави запасних.
Віктор Циганков, Getty Images
07 грудня 2023, 21:25
Сьогодні, 7 грудня, відбудеться матч 1/32 фіналу Кубку Іспанії, у якому Жирона в гостях зіграє проти Оріуели.
Тренерський штаб на чолі з Мічелом ухвалив рішення залишити українського вінгера Віктора Циганкова на лаві запасних.
Жирона: Фуїдіас, Соліс, Альмена, Еспіноса, Валері, Кебе, Мартінес, Порту, Торре, Хуанпе, Стуані.
Запасні: Карлос, Гутьєррес, Циганков, Савіо, Коуту, Монжонелл, Альмена, Гарсія, Аранго.
Також додамо, що український форвард Артем Довбик із невідомих причин не потрапив у заявку на гру.
Цього сезону Циганков провів 14 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав два асисти.
Матч Оріуела — Жирона розпочнеться о 22:00 за київським часом.