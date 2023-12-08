Іспанія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубку Іспанії, що відбувся 7 грудня 2023 року, 22:00.

Жирона у матчі 1/32 фіналу Кубку Іспанії в гостях здобула перемогу над Оріуелою з рахунком 5:2.

Команда Мічела відкрила рахунок у матчі на сьомій хвилині зусиллями Торре, але через 20 хвилин господарі поля зрівняли цифри на табло після пострілу Мендінуети, а наприкінці першого тайму Букер вивів Оріуелу вперед.

На 66 хвилині Жирона змогла зрівняти рахунок зусиллями Стуані, а за вісім хвилин він оформив дубль. Переможний успіх Жирони своїми голами підтримали Порту та Валері.

Український вінгер Віктор Циганков вийшов на поле на 83 хвилині, а Артем Довбик із невідомих причин пропустив кубкову зустріч.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Оріуела — Жирона в 1/32 фіналу Кубку Іспанії-2023/24:

Оріуела — Жирона 2:5

Голи: Мендінуета, 27, Букер, 45 — Торре, 7, Стуані, 66, 74, Порту, 82, Валері, 87.

Жирона: Фуїдіас, Хуанпе, Еспіноса, Мартiнес (Морейра, 58), Фернандес, Торре, Кебе (Коуто, 58), Соліс (Гарсія, 88), Альмена (Гутьєррес, 58), Стуані, Порту (Циганков, 83).