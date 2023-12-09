Завершився матч чемпіонату Іспанії.
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09 грудня 2023, 21:39
У рамках шістнадцятого туру іспанської Ла Ліги Вільярреал на своєму полі приймав Реал Сосьєдад.
Гості зуміли здолати господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.
Вільярреал — Сосьєдад 0:3
Голи: Меріно, 38, Субіменді, 41, Кубо, 45.
Вільярреал: Йоргенсен, Альтіміра (Ахомаш, 46), Фойт, Альбіоль, Куенка, Педраса, Алекс Баена, Капу, Парехо (Терратс, 90), Жерар Морено (Бреретон, 90), Моралес (Серлот, 74).
Реал Сосьєдад: Реміро, Траоре, Елустондо, Субельдія (Пачеко, 59), Тірні, Мендес (Туррієнтес, 30), Захарян (Муньос, 78), Меріно, Субіменді, Кубо, Садік (Фернандес, 78).
Попередження: Капу (23), Педраса (49), Субіменді (60).