Іспанія

Невже "сага" добігає до свого логічного кінця?

Мадридський Реал домовився з французьким ПСЖ про перехід Кіліана Мбаппе. Про це повідомляє французький портал sport.fr.

Як зазначає джерело, ПСЖ може отримати грошову компенсацію та бонус за Мбаппе. Француз отримуватиме в Мадриді 35 млн. євро на рік, що зробить футболіста найоплачуванішим серед гравців "королівського" клубу.

Також Реал надасть Мбаппе всі права використання свого образу за межами поля, що є унікальним випадком для мадридського клубу.

Діючий контракт француза з паризьким клубом діє до літа 2024 з можливістю продовження ще на один рік для гравця.

Цього сезону, Кіліан Мбаппе зіграв за ПСЖ 19 матчів, забивши 18 м'ячів та віддавши 2 гольові передачі.