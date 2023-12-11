Іспанія

У "матрацників" чеміонські амбіції.

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн прокоментував перемогу над Альмерією в Ла Лізі (2:1) та висловив чемпіонські амбіції команди.

"Бувають матчі й легші, але маємо, те що маємо. Іноді доводиться терпіти й оборонятися. Суперник атакував великими силами та часом ставив нас у глухий кут. Головне — ми перемогли, і це величезний крок порівняно з минулим сезоном.

За чемпіонство битимемося до кінця. Знаємо, що попереду ще довгий шлях. Тепер потрібно відпочивати та думати про матч проти Лаціо", — сказав Грізманн.

Наразі Атлетіко з 34-ма очками посідає третє місце в чемпіонаті Іспанії.