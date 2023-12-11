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Півзахисник Руху прокоментував нічию проти Ворскли.

Львівський Рух напередодні зіграв унічию на полі полтавської Ворскли в рамках сімнадцятого туру української Прем’єр-ліги.

Ворскла — Рух 1:1 Відео голів і огляд матчу

Півзахисник та капітан "жовто-чорних" Марко Сапуга прокоментував виступ команди після завершення гри.

"Ми їхали в Полтаву знаючи, що нам буде непросто, адже нам протистоятиме сильний суперник. Рух хотів перемогти й боровся до кінця за цей результат, аби піти у відпустку з хорошим настроєм.

У першому таймі ми грали краще, але команда дещо підсіла в другій половині гри. До певного моменту Рух накривав полтавців і не давав їм нічого створити, але потім з’явилась утома і нам не вдалось утримати перемогу, пропустили гол наприкінці матчу.

Я думаю, у цьому сезоні ми набрали хорошу форму й демонструємо хороші результати у турнірній таблиці. Тепер нам слід працювати ще більше, аби втриматись на цих позиціях", — заявив український виконавець.

Наступний матч львівський Рух проведе вдома проти житомирського Полісся наприкінці лютого 2024 року.