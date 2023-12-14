Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку шостого туру групового етапу Ліги конференцій, який пройде 14 грудня та розпочнеться о 22:00.

У рамках шостого туру групового етапу Ліги конференцій УЄФА у квартеті B на нас очікує протистояння поміж луганською Зорею та ісландським Брєйдабліком, яке пройде на Арені Люблін у Люблені.

ЗОРЯ — БРЄЙДАБЛІК

ЧЕТВЕР, 14 ГРУДНЯ, 22:00. АРЕНА ЛЮБЛІН, ЛЮБЛІН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ТОМАШ КЛІМА (ЧЕХІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Початок єврокубкової осені. Луганська Зоря здобуває перемогу над ісландським Брєйдабліком на місцевому огороді в Рейк’явіку (1:0), набирає чотири залікові бали після двох турів і, здається, не помічає більше ти негараздів, які супроводжували команду на початку сезону під керівництвом Ненада Лалатовича. Валерій Кривенцов контролює гру команду, покращує її з кожним новим матчем, починають виправлятись результати на внутрішній арені. А потім…

Потім цей картковий будинок було знесено вщент і черговий керманич Зорі залишив свою посаду ще за ходом першого кола поточного сезону. Нині Юрія Коваля було призначено керувати процесами в колективі задля того, аби хоч якось дійти до зимової перерви, і потім щось там намагатись виправити у вільний від офіційних матчів час.

Після двох поразок від ізраїльського Маккабі Тель-Авів стало зрозуміло, що "мужики" не будуть боротись за вихід до плей-оф Ліги конференцій, а матч-відповідь проти бельгійського Гента (1:4) прибрав навіть найменші сумніви стосовно цього. Отже, Зоря підійшла до заключного матчу в 2023 році для себе з повною відсутністю турнірних завдань та спортивних цілей.

А грати знову доведеться проти того самого Брєдабліка, ось тільки цього разу вже суперникам доведеться долати майже пів Європи для подорожі на виїзний матч. Їм у цьому плані взагалі не позаздриш, бо від початку жовтня в футбол в Ісландії не грають, бо клімат та погода не дозволяють, тож жодної ігрової практики наші суперники не матимуть. Самі тільки матчі єврокубків, у кожному з яких до цього Брєйдаблік програвав.

Але в Зорі вже був досвід протистояння суперникам, які тривалий час не виходили на поле задля проведення офіційних матчів. Ті самі ігри проти Маккабі, які нам узагалі пригадувати не хочеться. Натомість ми краще згадаємо про останні результати луганців, які виглядають більш обнадійливо. Нічиї проти львівського Руху (0:0) та криворізького Кривбасу (2:2). Для когось ці два очки є слабким аргументом на користь позитивної оцінки виступів команди.

Але ми ж дивимось за розвитком ситуації в УПЛ, та бачимо, хто колись очолював турнірну таблицю, а хто став "зимовим" чемпіоном. Тож у Зорі є певне покращення настрою, та чи вистачить цього для того, аби обіграти непоступливого суперника, якій у домашній грі ледь не відзначився у воротах Турбаєвського геть не в поодинокому моменті.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

ПОТОЧНА ФОРМА

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Команди, окрім випадку першої гри, раніше не зустрічались.