Іспанія

Підопічні Мічела повторили досягнення Барселони та мадридського Реала.

У неділю, 10 грудня, Жирона здобула свою сьому поспіль виїзну перемогу у Ла Лізі, повторивши досягнення Барселони, яку і здолала, та мадридського Реала, повідомляє OptaJose.

Барселона — Жирона 2:4 Відео голів та огляд матчу 10.12.2023

"Блаугранас" вже 5 разів досягали такого показника протягом інших сезонів, тоді як "вершковим" вдалося це 6 разів.

Нагадаємо, що в останніх семи виїзних поєдинках Жирона здолала Севілью (2:1), Гранаду (4:2), Вільярреал (2:1), Кадіс (1:0), Осасуну (4:2), Райо Вальєкано (2:1) і Барселону (4:2).

Жирона також стала першою серед команд п'ятірки провідних ліг, якій вдалося здобути 40+ очок у поточному сезоні.