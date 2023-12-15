Іспанія

Ключовим моментом для українця була гра з Бетісом в іспанській Ла Лізі.

Український воротар Андрій Лунін може стати основним воротарем мадридського Реалу принаймні до повернення Тібо Куртуа після травми. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, такий вибір на користь 24-річного українця вже зробив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Раніше італієць віддавав перевагу Кепі Аррісабалазі, але потім він змінив свою думку, а поворотним моментом стала гра Луніна в матчі іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1).

Наголошується, що тепер Анчелотті не бачить причин садити Луніна на лаву запасних, оскільки Андрій домагався прогресу від матчу до матчу, чого не було минулого.

Цього сезону Лунін провів вісім матчів, з яких чотири на нуль при п'яти пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін зіграє у воротах Реала у наступному матчі проти Вільярреала у Ла Лізі.