Український воротар Андрій Лунін може стати основним воротарем мадридського Реалу принаймні до повернення Тібо Куртуа після травми. Про це повідомляє AS.

За інформацією джерела, такий вибір на користь 24-річного українця вже зробив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.

Раніше італієць віддавав перевагу Кепі Аррісабалазі, але потім він змінив свою думку, а поворотним моментом стала гра Луніна в матчі іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1).

Наголошується, що тепер Анчелотті не бачить причин садити Луніна на лаву запасних, оскільки Андрій домагався прогресу від матчу до матчу, чого не було минулого.

Цього сезону Лунін провів вісім матчів, з яких чотири на нуль при п'яти пропущених м'ячах.

Раніше повідомлялося, що Лунін зіграє у воротах Реала у наступному матчі проти Вільярреала у Ла Лізі.