Ключовим моментом для українця була гра з Бетісом в іспанській Ла Лізі.
Андрій Лунін, Getty Images
15 грудня 2023, 14:00
Український воротар Андрій Лунін може стати основним воротарем мадридського Реалу принаймні до повернення Тібо Куртуа після травми. Про це повідомляє AS.
За інформацією джерела, такий вибір на користь 24-річного українця вже зробив головний тренер "вершкових" Карло Анчелотті.
Раніше італієць віддавав перевагу Кепі Аррісабалазі, але потім він змінив свою думку, а поворотним моментом стала гра Луніна в матчі іспанської Ла Ліги проти Бетіса (1:1).
Наголошується, що тепер Анчелотті не бачить причин садити Луніна на лаву запасних, оскільки Андрій домагався прогресу від матчу до матчу, чого не було минулого.
Цього сезону Лунін провів вісім матчів, з яких чотири на нуль при п'яти пропущених м'ячах.
Раніше повідомлялося, що Лунін зіграє у воротах Реала у наступному матчі проти Вільярреала у Ла Лізі.