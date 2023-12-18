Іспанія

Останнім часом результати Барси невтішні.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловив слова підтримки головному тренеру каталонської команди Хаві на тлі невдалих результатів "блаугранас". Його слова наводить Mundo Deportivo.

"Ми повністю довіряємо Хаві. Він не тільки має знання, а й чудовий тренер. Він стійка людина, яка захищає своїх гравців, що багато говорить про нього.

Цього сезону Хаві також довелося зіткнутися з безліччю проблем через травми і він долає їх. Його післяматчевий аналіз чудовий, я говорив йому про це.

В нас дуже добрі відносини і це нормально, бо він наш тренер", — сказав Лапорта.

Барса в останніх восьми матчах здобула лише три перемоги, не виграючи вже три гри поспіль в усіх турнірах. Наразі, команда Хаві посідає третю позицію у Ла Лізі, відстаючи від лідируючого Реала на сім пунктів.