Іспанія

Українці запалюють в Ла Лізі.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у прямому ефірі Instagram-каналу vbetukraine висловив думку про перспективи Віктора Циганкова й Артема Довбика.

"Чи готові Циганков і Довбик до грандів європейського футболу? Я вважаю, що не тільки від Циганкова і Довбика, а й від усієї Жирони ніхто не очікував, що вони наприкінці першого кола будуть на першому місці.

Вони дуже впевнено виглядають, і вони на першому місці за грою в Ла Лізі. Те, що там два ключові гравці збірної, — це дуже важливо. Вони набудуть впевненості. Я сподіваюся, що вони будуть далі прогресувати.

Дійсно, навколо них багато чуток про великі клуби. Я вважаю, що дуже важливо, щоб вони закінчили сезон у Жироні, і подивимося, на якому місці, а потім уже думали про інші клуби, якщо вони цього бажають", – розповів Ребров.

Раніше повідомлялось, що Довбик — третій українець, який забив десять і більше голів у топ-5 лігах Європи.