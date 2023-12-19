Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Сергій Станіславович вважає, що там був одинадцятиметровий.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров у прямому ефірі Instagram-каналу vbetukraine відповів на питання, чи було пенальті в матчі з Італією (0:0), коли в карному майданчику синьо-жовтих збили Михайла Мудрика.

"Забули, не забули, але я вважаю, що у тому матчі ми показали гарну гру. Хоч і було складно психологічно налаштуватись на гру, адже матч був вирішальним.

Щодо пенальті, то відповідальність на себе в тій ситуації взяв на себе арбітр VAR. Але вважаю, що в таких вирішальних матчах, де один епізод може визначити долю команди, визначити, чи потрапить вона на чемпіонат Європи, мінімальне, що міг зробити арбітр — переглянути цей момент. На мою думку, там був пенальті. Хтось каже, що ні. Думки розділилися, але більшість із них на користь того, що пенальті був.

Так, VAR – це частина прогресу футболу. Але важливо, хто сидить на VAR і які ухвалюються рішення. Якщо вже запровадили технологію VAR, то дуже важливо, щоб судді VAR були кваліфікованими та чітко розбиралися, які моменти потрібно показувати головному рефері, а які – ні.

Я це ніяк не пояснюю. Це було і минулося. Тепер у нас попереду інші матчі. Я не маю права судити, це помилка рефері чи інші фактори. Це вже сталося. Ми зараз маємо готуватися до інших зустрічей", - підсумував Ребров.

Чи був пенальті проти Мудрика наприкінці матчу з Італією?

На Football.ua доступний огляд матчу Україна — Італія.