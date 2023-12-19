Іспанія

Форвард Жирони повторив досягнення Андрія Шевченка та Андрія Вороніна.

У поєдинку 17 туру іспанської Ла Ліги Жирона обіграла Алавес (3:0).

У цьому матчі оформленим дублем відзначився український нападник Артем Довбик, який вийшов у стартовому складі команди Мічела.

Для 26-річного форварда це були 9 та 10 м'ячі в іспанському чемпіонаті, що дозволило йому стати третім українцем, який зміг забити десять і більше голів у топ-5 лігах Європи.

Раніше таке досягнення підкорилося двом колишнім нападникам – Андрію Шевченку та Андрію Вороніну.

Раніше повідомлялося, що Довбик потрапив до списку топ-10 гравців, які найшвидше забили 10 голів у Ла Лізі у 21 столітті.