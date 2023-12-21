Іспанія

Football.ua представляє прев'ю матчу 18-го туру Прімери, який пройде 20 грудня та розпочнеться о годині 22:30.

У рамках вісімнадцятого туру іспанської Ла Ліги між собою зійдуться Алавес та Реал Мадрид. Поєдинок обіцяє бути нелегким для обох колективів.

АЛАВЕС — РЕАЛ МАДРИД

ЧЕТВЕР, 21 ГРУДНЯ, 22:30. ЕСТАДІО МЕНДІСОРРОСА, ВІТОРІЯ-ГАСТЕЙС. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ІСІДРО ДІАС ДЕ МЕРА ЕСКУДЕРОС. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO​

Після перемоги над Гранадою з рахунком 3:1 Алавес не зміг виграти жодної зі своїх перших трьох ігор Ла Ліги в грудні, після нульової нічиєї проти Мальорки послідували поразки від Лас-Пальмаса та Жирони.

Новачок Прімери наразі посідає 13-е місце в турнірній таблиці, але їх відділяє лише три пункти від зони вильоту, і вони є одним із кількох клубів, які ведуть напружену боротьбу за збереження прописки, перемоги в фінальному матчі у календарному 2023 році може бути недостатньо, щоб допомогти їм піднятися на декілька позицій вище.

Перемогти Реал може виявитися непростим завданням, оскільки вони програли 15 із попередніх 17 зустрічей у вищому дивізіоні з цим опонентом. Мадрид також є командою, проти якої Алавес зазнав найбільше поразок (28) і пропустив найбільше голів (92) у своїй історії у вищому дивізіоні.

Колектив Карло Анчелотті в свою чергу обіграв Вільярреал і продовжив свою безпрограшну серію на Сантьяго Бернабеу до 19 ігор в усіх турнірах.

Голи Джуда Беллінгема, Родріго, Браїма Діаса та Луки Модрича допомогли йому здобути переконливу перемогу та на сім очок відірватись від чинного чемпіона Прімери Барселони, яка посідає третє місце, але Жирона все ще лідирує з перевагою в два очки.

Лише приємна несподіванка цієї кампанії набрала більше очок на виїзді (22) в турнірі цього сезону, аніж Реал (20), а також він виграв сім із восьми своїх попередніх візитів до Алавеса, забивши у них 24 голи.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Алавес: Сівера — Абкар, Марін, Дуарте — Горосабель, Гєвара, Бланко, Лопес — Сола, Омородіон, Ріоха

Реал Мадрид: Аррісабалага — Васкес, Рюдігер, Начо, Гарсія — Вальверде, Кроос, Модрич, Беллінгем — Діас, Родріго

Не зіграють: Сімеоне, Седлар — Мілітао, Менді, Карвахаль, Камавінга, Гюлер, Вінісіус, Алаба, Куртуа

Під питанням: .. — Вальверде

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