Іспанія

Прогноз на чемпіонські перегони від тата Карло.

Наставник Реала Карло Анчелотті прокоментував успіхи Жирони в цьому сезоні.

"Зіграти внічию проти Бетіса — це не легко. Жирона показала всю якість, яку демонструвала протягом сезону. Я думаю, що вони будуть боротися до кінця, бо у них немає єврокубкових матчів.

Я також думаю, що Барселона та Атлетіко будуть у перегонах до кінця. Слідкуйте за Атлетіком, який теж дуже добре грає", — сказав Анчелотті.

Після першого кола Реал і Жирона мають по 45 очок та ділять вершину турнірної таблиці. Мадридці попереду завдяки додатковим показникам.