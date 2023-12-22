Прогноз на чемпіонські перегони від тата Карло.
КАРЛО АНЧЕЛОТТІ, GETTY IMAGE
22 грудня 2023, 12:55
Наставник Реала Карло Анчелотті прокоментував успіхи Жирони в цьому сезоні.
"Зіграти внічию проти Бетіса — це не легко. Жирона показала всю якість, яку демонструвала протягом сезону. Я думаю, що вони будуть боротися до кінця, бо у них немає єврокубкових матчів.
Я також думаю, що Барселона та Атлетіко будуть у перегонах до кінця. Слідкуйте за Атлетіком, який теж дуже добре грає", — сказав Анчелотті.
Після першого кола Реал і Жирона мають по 45 очок та ділять вершину турнірної таблиці. Мадридці попереду завдяки додатковим показникам.