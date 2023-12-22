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Уругвайський форвард знову виступатиме разом з Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Хорді Альбою.

Нападник Луїс Суарес найближчим часом стане гравцем Інтера Маямі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, перехід 36-річного уругвайця повністю узгоджений і все готове до підписання угоди, яка була погоджена місяць тому.

Контракт буде розрахований на один рік із можливістю продовження ще на один сезон.

Цього року Суарес виступав за Греміо, де забив 17 голів та віддав 11 асистів, за що його визнали найкращим гравцем чемпіонату Бразилії.

Таким чином, Суарес виступатиме разом із Ліонелем Мессі, Серхіо Бускетсом та Хорді Альбою, з якими він раніше грав у Барселоні.