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Лондонська команда підтримує УЄФА та ECA.

Лондонський Арсенал відреагував на рішення Європейського суду по Суперлізі, відмовившись від участі у новому турнірі.

"Арсенал відзначає рішення Європейського суду у четвер, 21 грудня 2023 року, і наша позиція щодо європейської Суперліги не змінилася.

Ми продовжимо грати у турнірах УЄФА та продовжимо працювати з іншими європейськими клубами та Європейською асоціацією клубів (ECA)", — йдеться у заяві "канонірів".

Раніше АПЛ та низка інших європейських клубів виступили проти створення Суперліги.