Іспанія

Досвідчений німець хоче продовжити виступи в Мадриді.

Півзахисник Реала Тоні Кроос має намір продовжити контракт з мадридським клубом, повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 33-річний хавбек розглядає можливість продовження трудової угоди з клубом, адже хоче завершити кар'єру на вершині. Керівництво "вершкових" також хоче пролонгації контракту з досвідченим німцем.

Нагадаємо, що влітку цього року Кроос продовжив угоду з Реалом до 30 червня 2024 року.

В поточному сезоні Кроос 23 рази з'являвся на полі, забив 1 гол та 6 разів асистував партнерам.