Іспанія

Команда Карло Анчелотті незабаром отримає суттєве посилення складу із лазарету.

Півзахисник мадридського Реалу Едуардо Камавінга незабаром має повернутися на поле. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, 21-річний француз вже тренується на полі і незабаром повернеться до загальної групи "вершкових".

Очікується, що він буде готовий до матчу проти Мальорки, який відбудеться 3 січня.

Також зазначається, що Вінісіус Жуніор продовжує своє відновлення та близький до повернення на поле. Його поява очікується до матчу за Суперкубок Іспанії проти Атлетіко, який відбудеться 10 січня.

Цього сезону Камавінга провів 17 матчів, у яких відзначився одним асистом. На рахунку Вінісіуса 13 зустрічей, шість забитих м'ячів та чотири асисти.