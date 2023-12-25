Англія

Аргентинець не збирається змінювати клубну прописку.

Нападник Манчестер Сіті Хуліан Альварес розповів, що в нього немає планів змінювати клуб.

"Реал чи Барселона? Правда в тому, що я дуже щасливий у Манчестер Сіті. Я перебуваю в клубі трохи більше як рік. Я почуваюся дуже щасливим від усього, чого ми досягли. З першого моменту вони мені дуже допомогли. Я дуже виріс як гравець і як людина, тому я щасливий у клубі.

Очевидно, що ми продовжуємо мріяти та хочемо виграти ще більше титулів. Тепер наша мета — змагатися та намагатися виграти їх знову та знову", — сказав нападник.

Раніше повідомлялось, що Хуліан Альварес здобув 14 трофей у кар’єрі та повторив рідкісне досягнення.