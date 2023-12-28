Іспанія

Захисник потрібен каталонцям.

Захисник Ювентуса Даніеле Ругані може змінити клубну прописку в січневе трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, Барселона шукає недорогі варіанти, щоб посилити свою лінію захисту влітку. Каталонці стежить за низкою гравців, чиї контракти закінчуються влітку, включаючи Даніеле Ругані. У італійського оборонця залишилося всього пів року до кінця контракту з Ювентусом.

29-річний захисник провів лише 525 хвилин у восьми матчах чемпіонату Італії.

Раніше Ювентус продовжив контракт із Бремером.