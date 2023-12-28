Іспанія

Досвідчений воротар повісив бутси на цвях.

Колишній воротар Реала, Мілана та інших клубів Дієго Лопес завершив професійну кар'єру, повідомляють іспанські ЗМІ.

У 2022 році Лопес на правах вільного агента перейшов до Райо Вальєкано. Наприкінці минулого сезону він став вільним агентом і останні пів року залишався без команди. Тепер футболіст вирішив не продовжувати виступи на професійному рівні.

❗️Former Real Madrid GK Diego López has retired from football. pic.twitter.com/o9Q5dBjt1O — Madrid Xtra (@MadridXtra) December 28, 2023

Дієго Лопес відомий своїми виступами за Реал часів Моурінью. Тоді у португальського тренера стався конфлікт з Касільясом, тому місце першого номера "бланкос" зайняв саме Лопес. В складі "королівського клубу" Дієго ставав чемпіоном Іспанії, вигравав Кубок Іспанії та Лігу чемпіонів.

Також Лопес виступав за Вільярреал, Севілью, Мілан, Алькоркон та Еспаньол.

Зараз Дієго Лопесу 42 роки.

Раніше повідомлялось, що колишній гравець збірної Німеччини Крузе завершив кар'єру.