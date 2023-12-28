Іспанія

Нова угода з 23-річним малійцем розрахована до літа 2026 року.

Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Іброю Кебе.

Нова угода з 23-річним малійцем розрахована до літа 2026 року.

Футболіст приєднався до іспанського клубу влітку 2019 року.

Цього сезону Кебе провів чотири поєдинки за основну команду, в яких результативними діями не відзначався.

Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков повернувся до тренувань з Жироною.