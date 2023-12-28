Нова угода з 23-річним малійцем розрахована до літа 2026 року.
Ібра Кебе, Getty Images
28 грудня 2023, 21:20
Жирона на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Іброю Кебе.
Нова угода з 23-річним малійцем розрахована до літа 2026 року.
Футболіст приєднався до іспанського клубу влітку 2019 року.
Цього сезону Кебе провів чотири поєдинки за основну команду, в яких результативними діями не відзначався.
Раніше повідомлялося, що Віктор Циганков повернувся до тренувань з Жироною.